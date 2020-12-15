Три пациентки с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще три жительницы региона, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли. Такие данные приводит областной оперативный штаб.

По данным штаба, на утро 15 декабря с момента начала пандемии в Кузбассе зафиксированы 432 случая летального исхода. Три из них - за минувшие сутки.

У женщины 1963 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1965 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1952 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

Напомним, всего за минувшие сутки в регионе выявлен 161 новый случай заболевания COVID-19. На утро 15 декабря зафиксированы в общей сложности 23 364 заболевших коронавирусом. Еще 156 пациентов выздоровели, и теперь число вылечившихся и выписанных из больниц составляет 20 044 человека. Одновременно с этим медицинскую помощь получают 3049 больных коронавирусом. А под медицинским наблюдением - 7379 человек.

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