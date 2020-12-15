Еще 161 кузбассовец заболел коронавирусом за минувшие сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев вновь выросло. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

На утро 15 декабря в Кузбассе зафиксирован 161 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели уже 23 525 человек. Одновременно с этим с середины марта зафиксированы 20 044 случая выздоровления, в том числе 156 - за минувшие сутки.

Оперативный штаб также сообщает о трех случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день общее число умерших достигло 432 человек.

У женщины 1963 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1965 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1952 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Еще 161 кузбассовец заболел коронавирусом за минувшие сутки.

На сегодняшний день медицинскую помощь получают 3049 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 7379 человек.

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