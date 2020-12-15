Число вылечившихся от коронавируса кузбассовцев превысило 20 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кузбассе выросло число пациентов с коронавирусом, которые вылечились и выписаны из больниц. На сегодняшний день их число превышает 20 тысяч человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки еще 156 пациентов, у которых ранее тесты на коронавирус оказались положительными, выздоровели и смогли покинуть больницы. Теперь общее число выздоровевших составило 20 044 человека с середины марта.

Напомним также, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 161 кузбассовца, а общее число заболевших достигло 23 525 человек. 3049 из них получают медицинскую помощь, 7379 - находятся по медицинским наблюдением. Еще три пациента, у которых подтвердился коронавирус, умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 432.

У женщины 1963 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1965 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1952 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.