Число вылечившихся от коронавируса кузбассовцев превысило 20 тысяч человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшие сутки в Кузбассе выросло число пациентов с коронавирусом, которые вылечились и выписаны из больниц. На сегодняшний день их число превышает 20 тысяч человек.
По данным оперативного штаба, за последние сутки еще 156 пациентов, у которых ранее тесты на коронавирус оказались положительными, выздоровели и смогли покинуть больницы. Теперь общее число выздоровевших составило 20 044 человека с середины марта.
Напомним также, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 161 кузбассовца, а общее число заболевших достигло 23 525 человек. 3049 из них получают медицинскую помощь, 7379 - находятся по медицинским наблюдением. Еще три пациента, у которых подтвердился коронавирус, умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 432.
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