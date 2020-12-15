Кемерово лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты областного оперативного штаба Кузбасса назвали города и территории, где за минувшие сутки выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших - в Кемерове.

За минувшие сутки в Кузбассе выявлен 161 случай заражения коронавирусной инфекцией. В числе заболевших - 38 жителей Кемерова. На утро 15 декабря областной центр лидирует по количеству выявленных случаев заболевания за сутки.

Кроме того, в Новокузнецке - 34 новых заболевших, в Междуреченске - 20, Прокопьевске - 12, Ленинске-Кузнецком - девять, Мысках - семь, Топкинском муниципальном округе - шесть, в Осинниках и Юрге - по пять. В Калтане, Кемеровском муниципальном округе и Новокузнецком муниципальном районе - по четыре, в Белове и Киселевске - по три. В Беловском муниципальном районе и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - по два. В Краснобродском, Промышленновском муниципальном округе и Таштагольском муниципальном районе - по одному.

Напомним также, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 161 кузбассовца, а общее число заболевших достигло 23 525 человек. 3049 из них получают медицинскую помощь, 7379 - находятся под медицинским наблюдением. Еще три пациента, у которых подтвердился коронавирус, умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 432. Есть и случаи выздоровления: 156 кузбассовцев вылечились и выписаны, и их общее число достигло 20 044 человек.