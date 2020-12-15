Из горящей многоэтажки в Прокопьевске спасли двух человек Фото: Екатерина РОМАНОВА

Двух человек успели спасти пожарные во время ЧП , которое произошло в многоэтажке в Прокопьевске.

Густой дым, заволокший подъезд и идущий из окон одной из квартир на седьмом этаже 9-этажного дома на улице Жолтовского в Прокопьевске, не на шутку напугал жильцов. Они тут же вызвали пожарных.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, шел дым, в подъезде задымление отсутствовало, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар начался в одной из квартир, и в его результате обгорела мебель на площади два квадратных метра. Пожарные за несколько минут справились с огнем. Одновременно с этим специалисты звена газодымозащитной службы вывели из горящей квартиры двух человек.

- В ликвидации были задействованы четыре единицы техники и девять человек, - отметили в ведомстве. - Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.