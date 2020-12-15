Шерегеш вошел в тройку любимых россиянами зимних курортов Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Россияне назвали свои любимые места для зимнего туризма и активного отдыха. Как оказалось, многие считают таким местом Шерегеш.

Кузбасский горнолыжный курорт в прошлом сезоне принял порядка 1,3 миллиона гостей. Больше туристов приехало только в сочинский «Роза Хутор» - 1,5 миллиона туристов. Рейтинг же самых популярных мест для активного зимнего отдыха составил сайт «ТурСтат» на основе опроса более чем 10 тысяч пользователей. В целом же рейтинг выглядит таким образом:

1. «Роза Хутор», Краснодарский край – 20 процентов.

2. Шерегеш, Кемеровская область – 15 процентов.

3. Сорочаны, Степаново, Яхрома, Московская область – 13 процентов.

4. Красная Поляна, Краснодарский край – 11 процентов.

5. Игора, Коробицыно, Охта Парк, Ленинградская область – 8 процентов.

6. Хибины, Мурманская область – 6 процентов.

7. Камчатка, Камчатский край – 6 процентов.

8. Приэльбрусье, Кабардино-Балкария – 6 процентов.

9. Банное, Башкортостан – 5 процентов.

10. Миасс, Челябинская область – 5 процентов.

Отметим также, что для удобства туристов в на время горнолыжного сезона существенно увеличивается число авиарейсов – в том числе и чартерных.