Шерегеш вошел в тройку любимых россиянами зимних курортов
Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Россияне назвали свои любимые места для зимнего туризма и активного отдыха. Как оказалось, многие считают таким местом Шерегеш.
Кузбасский горнолыжный курорт в прошлом сезоне принял порядка 1,3 миллиона гостей. Больше туристов приехало только в сочинский «Роза Хутор» - 1,5 миллиона туристов. Рейтинг же самых популярных мест для активного зимнего отдыха составил сайт «ТурСтат» на основе опроса более чем 10 тысяч пользователей. В целом же рейтинг выглядит таким образом:
1. «Роза Хутор», Краснодарский край – 20 процентов.
2. Шерегеш, Кемеровская область – 15 процентов.
3. Сорочаны, Степаново, Яхрома, Московская область – 13 процентов.
4. Красная Поляна, Краснодарский край – 11 процентов.
5. Игора, Коробицыно, Охта Парк, Ленинградская область – 8 процентов.
6. Хибины, Мурманская область – 6 процентов.
7. Камчатка, Камчатский край – 6 процентов.
8. Приэльбрусье, Кабардино-Балкария – 6 процентов.
9. Банное, Башкортостан – 5 процентов.
10. Миасс, Челябинская область – 5 процентов.
Отметим также, что для удобства туристов в на время горнолыжного сезона существенно увеличивается число авиарейсов – в том числе и чартерных.