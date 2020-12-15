Сильный ветер испортит теплую погоду в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 16 декабря. Сильный ветер сведет на нет теплую температуру.

В Кузбассе в среду прогнозируется -12… -17 градусов, местами до -22 градусов. Днем потеплеет до -8… -13 градусов, хотя кое-где будет холоднее - до -18. Будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный, скорость достигнет 5-10 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 12-17 метров. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой, местами умеренный снег, ночью местами метели. На дорогах гололедица.

В Кемерове, по прогнозам, ночью будет -15… -17, днем -10… -12. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.