Югу Кузбасса угрожают снежные лавины. Фото: МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка

Югу Кузбасса угрожают снежные лавины. У специалистов два участка вызывают особую озабоченность.

На территории Новокузнецка находятся два лавиноопасных участка - гора Соколиная в Куйбышевском районе и гора, расположенная вдоль дороги на Карлык, в Орджоникидзевском районе.

-Особую озабоченность оба участка вызывают в зимний и весенний периоды, когда скопившиеся снежные массы угрожают сползанием на дорогу. А дорога на Карлык представляет опасность также и в период ливневых дождей, когда возможен камнепад с выходом на дорогу, - рассказали в МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка.

Сегодня специалисты регулярно осматривают опасные участки, устанавливают предупреждающие аншлаги, знаки и ограждающие ленты, проводит технические спуски снега и опасных камней. Они призывают жителей города быть особо внимательными в этих местах, соблюдать требования безопасности и постоянно следить за информацией о состоянии лавиноопасных участков.