Водитель спасал машины от столкновения в Кузбассе и сам слетел с дороги

Водитель спасал машины от столкновения в Кузбассе и сам слетел с дорог. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе водитель пытался спасти машины от столкновения на скользкой дороге, но сам слетел с нее. В кювете его обнаружили сотрудники ГИБДД.

Информация об инциденте на дороге поступила инспекторам ГИБДД в Междуреченске. Прибыв на месте, они обнаружили автомобиль SsangYong. Как выяснилось, его водитель не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло и, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями, он решил съехать в кювет. Сам мужчина не пострадал, но вот кювет оказался таким глубоким, что самостоятельно вернуться на дорогу водитель не смог.

- Сотрудники Госавтоинспекции остановили проезжавший грузовик, водитель которого согласился помочь с буксировкой. Инспекторы ДПС обеспечили регулирование дорожного движения на время проведения спасательной операции, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские напоминают автолюбителям о том, что в случае непредвиденных ситуаций в пути следует немедленно сообщать об этом в оперативные службы:

- 02 (102 - с мобильного) - единый телефон полиции;

- 8 (384-2) 71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.