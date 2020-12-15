В Кузбассе внезапно выявили большое количество людей с антителами к коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе медики внезапно обнаружили большое количество людей, имеющих антитела к коронавирусу. Люди уже успели переболеть бессимптомно.

Большое число жителей с антителами к инфекции обнаружилось в ходе плановой вакцинации, которая проходит в регионе в эти дни. Об этом во вторник, 15 декабря, на расширенном заседании координационного совета Заксобрания Кузбасса рассказал председатель комитета по здравоохранению парламента Глеб Колпинский.

- Мы поставили 300 вакцин. К нам сейчас пошли неорганизованные группы - это, в частности, несколько школ, МЧС. И у них выявляется от 30 до 75 процентов уже имеющих антитела, что является противопоказанием к вакцинации. То есть люди переболели бессимптомно. Пока это не очень репрезентативно, количество не очень большое, но для докторов это сейчас удивительно, - отметил депутат.

Также Глеб Колпинский заметил, что бывает, когда на вакцинацию приходит группа из 23 человек, но у 17 из них уже есть антитела. Или организованная группа из 89 человек, а антитела обнаруживаются сразу у 69.

- То есть нам для прививок остается немного народа, - подытожил он. - Получается, уже можно говорить первые слова о начале формирования группового иммунитета, но в целом мы посмотрим, что будет дальше при вакцинации, - добавил он. - Всего надо привить 60 процентов населения, чтобы пандемия остановилась.