«Этим не будем кормить детей»: мэр Кемерова побывал в школьной столовой Фото: Екатерина РОМАНОВА

Глава Кемерова Илья Середюк побывал в школьной столовой, чтобы проверить качество питания и выяснить, довольны ли рационом школьники. Как оказалось, не все гладко.

- Отметил, что школьники съедают не все. Многие приходят на занятия плотно позавтракав, до первого приема пищи в 11.30 в школе не успевают проголодаться. Также ребята сказали, что порции большие, - первым делом отметилсообщил Илья Середюк на своей странице в социальных сетях.

Мэр города предложил разработать альтернативное меню, чтобы дети могли выбирать более легкие блюда.

Также городской глава добавил, что в одном из классов он спросил детей, что бы они хотели видеть в меню столовой, и дети ответили, что не отказались бы от картошки фри, бургеров и кока-колы.

- Но вы же понимаете, что этим мы не будем кормить детей, - резюмировал мэр.

Илья Середюк напомнил, что все вопросы по рациону и блюдам можно задать МАУ «Школьное питание».

Сделать это можно по телефону: (384-2) 45-95-00.