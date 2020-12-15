Одна для всех: новокузнечане голосуют за проект стелы «Город трудовой доблести». ФОТО: pm.histrf.ru

Новокузнечан и всех кузбассовцев приглашают присоединиться к общественному голосованию на лучший проект стелы «Город трудовой доблести». Среди 20 вариантов предстоит выбрать лучший.

На суд участников голосования представлено 20 разных проектов, и из них предстоит выбрать один – тот, который будет единым для всех городов, признанных «Городами трудовой доблести». Свои работы на конкурс представили как известные мастера, так и начинающие архитекторы и скульпторы со всей страну.

Отдать свой голос за понравившуюся композицию можно на сайте стеладоблести.рф. Для участия в опросе потребуется пройти простую процедуру регистрации. Проголосовать можно за один или несколько проектов. Голосование продлится одну неделю и завершится 21 декабря в 18.00.

По результатам общественного голосования и голосования глав Городов трудовой доблести, а тажке оценок экспертов Творческого совета РВИО по монументальному искусству, который возглавляет Андрей Кончаловский, будет выбран самый народный проект.

Напомним, в Новокузнецке для размещения стелы с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении Новокузнецку почетного звания выбрали сквер имени маршала Георгия Жукова – об этом сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

Справка КП:

Приказ о присвоении 20 городам почетного звания Город трудовой доблести президент России Владимир Путин подписал 1 марта 2020 года. Звание присвоено Екатеринбургу, Боровичи, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю

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