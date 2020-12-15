Сергей Цивилев рассказал о времени работы ресторанов в новогоднюю ночь. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, как будут работать кафе и рестораны в новогоднюю ночь. Также стало известно, сколько человек им разрешать вместить с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Глава региона выступил в эфире телеканала «Россия24», в ходе которого рассказал о работе общепита в конце декабря и праздничную новогоднюю ночь.

-Мы продлим до конца декабря работу ресторанов до 1.00, разрешим проведение корпоративов, но не более 50 человек и в помещениях, с расчетом четвре на человека, - сообщил Сергей Цивилев.

В сам же новый год кафе и ресторанам, по словам губернатора, разрешать работать до 3.00. Планируется, что соответствующее распоряжение будет подписано в среду, 16 декабря.