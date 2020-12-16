Загадочный Кировский: В Кемерове мужчина в костюме маляра угрожал продавцу зажигалкой. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове неизвестный в костюме маляра и маске ограбил магазин в Кировском районе, вооружившись зажигалкой. При этом, время своего визита он тщательно спланировал.

К полицейским обратилась 75-летняя женщина-продавец, работающая в продуктовом магазине, и заявила о разбойном нападении. Как выяснилось, прямо перед закрытием магазина в него вошел мужчина с маской на лице, одетый при этом в белый малярный

комбинезон. Убедившись, что рядом никого нет, он перепрыгнул через прилавок и направил в сторону испуганного продавца предмет, похожий на пистолет. Далее незваный гость пригрозил женщине расправой и потребовал отдать выручку. Впрочем, улов сильно большим не назовешь – всего 5000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий налетчик был задержан у себя дома, им оказался 23-летний ранее судимый горожанин.

-К нападению злоумышленник готовился заранее. Одевшись в защитный костюм и «вооружившись» пистолетом-зажигалкой, он дождался, когда в магазине не будет покупателей, и напал на работницу торговой точки. Маскировочную одежду и орудие преступления рецидивист спрятал среди гаражей недалеко от места преступления, - рассказали подробности в полиции Кузбасса.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой», она предполагает до 10 лет тюрьмы.