Кузбассовец пожаловался на полицию и получил семь месяцев колонии-поселения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбассовец сделал донос на сотрудников полиции, за что получил семь месяцев колонии-поселения. Такое решение в итоге вынес суд.

Зимой прошлого года 34-летний житель Таштагола избил человека, из-за чего был доставлен в полицию. Там он стал вести себя агрессивно и оскорблял полицейских нецензурной бранью. Материалы об этом стражи порядка направили следствию, однако задержанный решил избежать уголовной ответственности и сам решил заявить на сотрудников полиции. Он обратился к следователю с письменным заявлением, что полицейские превысили должностные полномочия и совершили противоправные действия. При этом об ответственности за ложный донос его предупредили заранее, но от своих слов мужчина не отказался.

- Комплекс следственных действий и судебных экспертиз опроверг доводы задержанного, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Летом 2019 года приговором суда он был признан виновным в оскорблении представителя власти, ему назначено наказание в виде исправительных работ.

Стоит отметить, что суд критически отнесся к доводам мужчины об оскорблении им сотрудников полиции в связи с их противоправными деяниями. Путем частичного сложения наказаний мужчине окончательно назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы в колонии-поселении .