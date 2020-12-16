Как менялась погода на Новый год в Кузбассе за 14 лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Синоптики показали, как менялась погода в Кузбассе на Новый год за последние 14 лет. А также дали предварительный прогноз на предстоящий праздник.

Погодный сервис Gismeteo вспомнил все свои прогнозы на Новый год и новогодние праздники за последние 14 лет. Для примера приводим прогнозы в Кемерове как столице региона, хотя в разных территориях области они могли незначительно разниться.

Как менялась погода за прошедшие годы. Фото: Gismeteo

Из представленного графика видно, что самыми холодными новогодние праздники были в 2010 году, когда в отдельные дни температура опускалась до -43 градусов. Практически такими же выдались 2008 и 2011 годы с минимальной температурой -40 и -39 градусов соответственно. Пожалуй, самым неожиданным стал 2015 год. Хоть минимальная температура на праздники и опускалась до -29 градусов, но вот максимальная составила аж +2 градуса!

Какие прогнозы на предстоящий праздник. Фото: Gismeteo

На прошлые праздники в саму новогоднюю ночь было зафиксировано -12 градусов, а в целом за праздники температура колебалась от 0 до -25. Синоптики уже дают осторожные прогнозы на Новый год-2021. Праздничная ночь обещает быть холодной - до -31 градуса, а в течение выходных дней температура будет держаться в пределах -6… -31 градуса ночью и -1… -29 днем.