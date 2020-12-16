Шесть человек пострадали в ДТП в Тисульском районе Фото: Иван ВИСЛОВ

Страшное ДТП произошло минувшим вечером в Тисульском районе. Здесь при столкновении двух автомобилей получили серьезные травмы шесть человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 21.15 на улице Карла Маркса в поселке городского типа Комсомольский Тисульского района.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Прибывшие на место ДТП инспекторы выяснили, что у водителя автомобиля ВАЗ-2109 не только не было водительских прав, но и сам автомобиль не был зарегистрирован должным образом.

В ДТП пострадали шесть человек. 23-летний водитель «девятки» и три его пассажира - мужчина 23 лет и женщины 21 года и 19 лет. Во втором автомобиле травмы получили 32-летний водитель и его 27-летний пассажир.

Как сообщил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик, водитель и пассажир «девятки» в настоящее время находятся в реанимации. Остальные пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что за 11 месяцев текущего года на территории Кемеровской области произошло 141 ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения. В них 65 человек погибли и 301 получил травмы различной степени тяжести. С участием водителей, не имеющих права на управление транспортными средствами, произошло 284 ДТП, в которых 50 человек погибли, 374 получили травмы различной степени тяжести.