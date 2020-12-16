Автобус с пассажирами упал в овраг в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Рано утром 16 ноября в Новокузнецком районе служебный автобус съехал в овраг. Пострадали и водитель, и пассажиры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, дорожно-транспортное происшествие случилось около 7.30 в среду, 16 декабря. Предварительно стражи порядка уже установили, что водитель служебного автобуса Двигался по технологической дороге одного из предприятий. Автобус находился на шестом километре этой дороги, когда водитель, выбравший небезопасную скорость движения, не справился с управлением. Это привело к тому, что автобус съехал с дороги в овраг.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека: водитель автобуса и три пассажира. Автомобилями скорой медицинской помощи они доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

Всего же в момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.