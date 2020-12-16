Еще три пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе на 16 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 16 декабря еще три человека, у которых ранее выявили коронавирус, умерли. об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

По данным оперативного штаба, еще три пациента, у которых подтвердился коронавирус, умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 435.

Мужчина 1959 года рождения из Новокузнецка умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1947 года рождения из Яйского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У мужчины 1932 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Напомним также, что на утро 16 декабря медики выявили еще 160 случаев заболевания коронавирусом, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 23 685 человек. Из них 3032 человек получают медицинскую помощь, 6897 - находятся по медицинским наблюдением. Также за последние сутки еще 174 пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус, выздоровели и выписаны. Теперь общее число выздоровевших составило 20 218 человека с середины марта.