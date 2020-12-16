У 160 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 16 декабря выявлено еще 160 новых случаев заболевания.

Таким образом, по данным оперативного штаба, общее число заболевших с начала пандемии достигло 23 680 человек. 3032 из них получают медицинскую помощь, 6897 - находятся по медицинским наблюдением. Есть и положительная динамика: за последние сутки еще 174 пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус, выздоровели и выписаны. Теперь общее число выздоровевших составило 20 218 человека с середины марта.

Еще три пациента, у которых подтвердился коронавирус, умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 435.

Мужчина 1959 года рождения из Новокузнецка умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1947 года рождения из Яйского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У мужчины 1932 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.