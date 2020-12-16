Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбасском центре медицины катастроф сообщили о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии со съехавшим в овраг в Новокузнецком районе автобусом.

Как сообщил пресс-секретарь Центра Антон Дужик, в ДТП пострадали восемь человек, среди них – водитель автобуса, остальные - пассажиры. После того, как автобус съехал с дороги и перевернулся, всем им потребовалась медицинская помощь.

- Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, четверо получили травмы среднем степени тяжести, трое – легкой, - отметил пресс-секретарь. – На месте ДТП работают три бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, ДТП произошло около 07.30 в Новокузнецком районе неподалеку от Осинников, на шестом километре технологической дороги одного из предприятий. Здесь водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги в овраг.

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