Названы города и территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Кузбасса назвал города и территории, где выявили новых заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, по числу новых заболевших лидирует Новокузнецк. Здесь диагноз за сутки подтвердился у 29 человек. В Новокузнецком муниципальном районе - у четырех. Общее число заболевших - 5022 и 337 человек соответственно.

В Кемерове - 23 новых случая заболевания коронавирусом. В Кемеровском муниципальном округе - три. Общее число заболевших с начала пандемии - 4709 и 279 человек соответственно.

В Междуреченске - 19 новых заболевших, а в Осинниках - 12. Общее число пациентов с подтвердившимся ковидом - 2509 и 784 человека соответственно.

По десять новых заболевших - в Ленинске-Кузнецком и Киселевске. Общее число - 1038 и 1045 соответственно.

В Прокопьевске тесты на коронавирус положительные еще у девяти человек, в Мысках - у семи.

По шесть новых заболевших - в Белове и Калтане.

По четыре человека с коронавирусом выявлено за сутки в Березовском, Юрге и Таштагольском муниципальном районе.

Три заболевших - в Топкинском муниципальном округе и два - в Яшкинском.

По одному новому пациенту - в Тайге, Гурьевском, Ижморском, Прокопьевском и Юргинском муниципальных округах.