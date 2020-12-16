Сергей Цивилев разрешил проводить новогодние корпоративы Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о работе кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. Отмечать встречу Нового года в ресторане можно будет до трех часов ночи.

Так, согласно новому распоряжению, до конца декабря кафе и рестораны могут работать до 1.00, при этом разрешено проводить корпоративы. Однако некоторые ограничения все же остаются. Например, участников корпоратива должно быть не более 50 человек, а площадь помещения должна соответствовать определенным параметрам: не менее четырех квадратных метров на одного человека.

В саму же новогоднюю ночь кафе и рестораны будут работать до 3.00.

- Решение принято с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Также в регионе заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Отметим также, что в регионе продлены ограничительные меры с 16 декабря до 2 января. По-прежнему организации общественного питания должны прекращать свою работу не позже 1.00. При этом исключение делается лишь для тех пунктов питания, где обслуживают навынос, занимаются доставкой заказов, придорожных кафе, а также кафе, расположенных на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов.

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