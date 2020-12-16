Сергей Цивилев опубликовал новое распоряжение в связи с коронавирусом. ФОТО: пресс-служба АКО

Новое распоряжение в связи с коронавирусом опубликовано на сайте правительства Кузбасса. Глава региона продлил ограничения по работе кафе и ресторанов.

С 16 декабря по 2 января в области продлены ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Так, в течение ближайших двух недель работа пунктов общественного питания должна заканчиваться не позже 1.00 и начинаться не раньше 6.00. Исключение делается лишь для столовых, кафе и прочих пунктов общественного питания, которые работают в аэропортах, на авто- и железнодорожных вокзалах или же объектах дорожного сервиса. Также разрешено работать компаниям, организующим доставку еды, работающим навынос.

Есть и хорошая новость: с 16 декабря по 2 января разрешается проведение банкетов и корпоративов при условии, что общее количество участников не будет превышать 50 человек, а заполненность залов будет составлять 4 квадратных метра на одного человека. В ночь с 31 декабря на 1 января всем предприятиям общепита разрешено продлить работу до 3.00.