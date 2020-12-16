Россельхозбанк и «Сколково» объявили финалистов «Акселератора РСХБ»

15 декабря на территории инновационного центра «Сколково» прошел Демо-день, в рамках которого были объявлены 10 победителей среди стартапов-участников «Акселератора РСХБ». Проекты оценивали руководители АО «Россельхозбанк» и эксперты Фонда «Сколково».

В течение октября на участие в «Акселераторе РСХБ» было подано более 350 заявок от стартапов со всей России. В финал акселератора вышли проекты, которые предложили наиболее интересные технологические разработки и смогли показать эффективность своих решений. В их числе пять резидентов «Сколково». Финалисты получат финансовую и наставническую поддержку от РСХБ и экспертов Фонда «Сколково», а также возможность реализовать пилотные проекты по контракту с Россельхозбанком и впоследствии стать частью цифровой экосистемы «Своё Фермерство» для цифровизации предприятий АПК.

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