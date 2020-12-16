Кузбасс получит 55 миллионов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще 55,2 миллиона рублей получит Кузбасс на то, чтобы обеспечить лекарствами заболевших коронавирусом.

В администрации правительства Кузбасса сообщили о том, что, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, регион получит 55,2 миллиона рублей. Эти деньги направят на то, чтобы обеспечить бесплатными лекарствами жителей региона, у которых подтвердился коронавирус. Примечательно, что речь идет о тех пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

Напомним, ранее Правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей на закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19. Ти препараты выдаются бесплатно пациентом с подтвержденным коронавирусом легкой и средней степени тяжести, которые находятся на амбулаторном лечении.

Напомним также, что 16 декабря губернатор Кузбасса подписал распоряжении о продлении ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом. Кроме того, он сообщил о том, что в регионе можно проводить корпоративные мероприятия.

- Решение принято с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Также в регионе заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников, - подчеркнул Сергей Цивилев.

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