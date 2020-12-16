Опубликованы фотографии с места ДТП с автобусом в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Появились фотографии с места ДТП с автобусом, в котором пострадали восемь человек.

На одной из фотографий виден лежащий на боку в овраге автобус ПАЗ. У него выбито лобовое стекло и помят корпус. Рядом стоят машины полиции. Известно также, что на месте ДТП работали три автомобиля скорой медицинской помощи.

Фото с места ДТП. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, ДТП произошло утром 16 декабря. Около 7.30 автобус ПАЗ с семью пассажирами двигался по заснеженной технологической дороге одного из местных предприятий Новокузнецкого района. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел в овраг. В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области отметили, что причиной ДТП стало то, что водитель не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения. Именно поэтому он не справился с управлением, автобус съехал в овраг и там перевернулся.

- Три человека госпитализировано - двое в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о его эвакуации автомобилем санавиации в Новокузнецк, в учреждение более высокого уровня, - отметил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик. - Еще два пациента, у которых диагностированы травмы средней степени тяжести, от госпитализации отказались. Они и три пострадавших с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение.

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