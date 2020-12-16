Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Кузбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна партия вакцины от коронавируса поступила в Кузбасс. Вакцинация от COVID-19 в регионе продолжается.

9 декабря в Кузбассе началась вакцинация от коронавируса. в первой партии, прибывшей в регион, было 1000 доз вакцины. В первую очередь прививки делали педагогам, медицинским работникам, соцработникам и волонтерам. Сейчас же в регион поступила вторая партия вакцины – в ней еще 1300 доз

- Муниципалитетам дали возможность расширять «группы риска» и добавлять к ним представителей других профессий. Одним из условий для вакцинации является отсутствие у человека антител к возбудителю заболевания, поэтому предварительно необходимо сделать соответствующий тест. Вакцинация является добровольной.

Напомним, одним из поставивших вакцину от коронавируса стал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он отметил, что после прививки чувсивуеи себя хорошо

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