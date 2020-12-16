Резкое потепление и метели идут в Кузбасс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резкое потепление до -3 градусов придет в Кузбасс в четверг, 17 декабря. Вместе с потеплением в Кузбассе ожидаются метели и ухудшение видимости на дорогах.

В ночь на четверг, 16 декабря, в Кузбассе ожидается от 11 до 16, а местами и до 21 градуса мороза. Юго-западный ветер будет достигать при порывах 18 метров в секунду и принесет неожиданное тепло в регион. И если ночью пройдет лишь небольшой снег, то днем он усилится, местами ожидаются метели. По данным синоптиков, видимость на дорогах будет снижаться до 1-2 километров.

Днем в Кузбассе преобладающей температурой будет -3…-8 градусов, а местами – лишь -13.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в такую погоду нужно быть особенно внимательными и осторожными и пешеходам, и автолюбителям. Пешеодам следует сначала убедиться в безопасности, и лишь потом переходить дорогу. А автомобилистам необходимо учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости.

- Помните о том, что в гололед, а также на заснеженной дороге снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления. При возникновении в пути непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или Госавтоинспекции, - напоминают в отделе пропаганды ГИБДД.