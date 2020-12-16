Кузбассовец польстился на ненастоящую икру и лишился 70 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из жителей Новокузнецка решил отметить новый год с богато накрытым столом. Но его планам было не суждено сбыться – кузбассовец стал жертвой мошенников.

44-летний новокузнечанин на популярном сайте обнаружил объявление о продаже красной икры. Цена оказалась привлекательной, качество продавец пообещал отменное, поэтому горожанин решил заказать сразу 25 килограммов деликатеса – для себя и родственников.

Продавец поставил условие: нужно произвести полную предоплату, и новокузнечанин, недолго думая, перевел 70 тысяч рублей совершенно незнакомому ему человеку. А тот внезапно перестал выходить на связь и удалил объявление. Само собой, икру мужчина так и не получил. Лишь когда в назначенный срок посылка так и не пришла, он обратился в полицию. Сейчас стражи разыскивают мошенника.

- Следователем отдела полиции «Новобайдаевский» УМВД России по Новокузнецку возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.