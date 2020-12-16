11-летняя девочка ушла из дома и пропала в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Отец и мать пришли домой с работы и обнаружили, что их дочь, которая должна была быть дома, пропала. Обеспокоенные, они обратились к стражам порядка.

Житель Топок отправился встречать свою жену, которая возвращалась с работы. А вот свою 11-летнюю дочь мужчина решил не брать с собой и оставил девочку дома. Когда же родители вернулись домой, то обнаружили, что ребенок пропал. Родители бросились искать ее, но дочки и след простыл.

Мужчина был на Комсомольской площади, когда заметил пост охраны. Со своей бедой он обратился к стражам порядка и сообщил приметы дочки. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Алексей Шамагонов спросил, какого роста девочка, во что она была одета – и отправился на ее поиски. Гвардеец предположил, что школьница могла пойти кататься с горки. И действительно: вскоре он обнаружил беззаботно играющую девочку в районе городской площади.

- Выяснилось, что она ушла на прогулку, никого не предупредив. Девочка была передана родителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.