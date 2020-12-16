В пресс-конференции с Владимиром Путиным примет участие редактор КП-Кемерово Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Проходить она будет в формате видеоконференции.

На пресс-конференцию аккредитованы 774 журналиста со всей страны. Журналисты будут работать на нескольких площадках в разных городах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Ростова-на-Дону, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге. На площадке, которая расположится в Новосибирске, аккредитован 61 журналист, среди них – редактор газеты «Комсомольская правда - Кемерово» Лариса Маруцак.

На ежегодной пресс-конференции президента России Лариса Маруцак готовится задать вопрос, отражающий важные моменты социальной и экономической жизни Кузбасса.

Трансляцию пресс-конференции будут вести федеральные теле- и радиоканалы. И, конечно же, трансляция будет проходить на сайте «Комсомольская правда».