Нуждающийся в медпомощи мужчина безвестно пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о начале поисков 47-летнего прокопчанина.

В Кузбассе началась поисковая операция, котрая доложна помочь обнаружить 47-летнего Александра Куртукова. Волонтеры поисково-спасательного отряда сообщают о том, что 16 декабря житель Прокопьевска ушел в неизвестном направлении и не выходит на связь, а его судьба и местонахождение неизвестны. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в темно-коричневую дубленку, черные штаны, кожаные черные полусапоги, темно-коричневую норковую шапку.

Если вам известно местонахождение Александра Куртукова или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтера поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112