Что происходит в бывшем кинотеатре «Коммунар» в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов побывал на строительной площадке будущего театра кукол. Он займет здание бывшего кинотеатра «Коммунар».

Сегодня строительная площадка будущего театра кукол «Коммунар» скрыта от глаз прохожих высоким забором, однако работа здесь идет очень активно. Специалисты трудятся по 12 часов в сутки, и на сегодняшний день выполнен большой объем работ.

- На 95 процентов готовы фундаменты - самый сложный этап в строительстве. Практически все. Строители переходят в помещения центрального зала. Здесь уже выставлены колонны, затем начнутся работы по перекрытию свода над залом, - сообщил на своей странице в соцсетях глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, побывавший на стройплощадке.

Глава города отметил, что в течение двух ближайших месяцев специалисты будут заниматься перекрытиями. Одновременно с этим начинаются отделочные работы и работы по усилению стен и потолков в центральном зале - здесь уже заработала система отопления, так что работы будут проходить с соблюдением всех требований.