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Происшествия

Внук семи бабушек обманул пенсионеров на 700 тысяч рублей

Мужчина оказался нечист на руку
Екатерина РОМАНОВА
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Внук семи бабушек обманул пенсионеров на 700 тысяч рублей

Внук семи бабушек обманул пенсионеров на 700 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Прокопьевске полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств более чем на 700 тысяч рублей.

79-летняя прокопчанка была у себя дома, когда ей позвонил внук. Глухо и быстро говоря в телефонную трубку, он сказал, что попал в очень сложную ситуацию, и чтобы ее разрешить, нужно купить автозапчасти. От бабули же требовалось не только сочувствие, но и материальная поддержка. Женщина тут же вызвалась помочь внуку и согласилась передать деньги с курьером.

Хрустящие купюры недолго были в руках мошенников: курьера, а потом и самого афериста сотрудники полиции задержали с поличным. Деньги вернули пенсионерке, а в отношении 42-летнего мошенника завели уголовное дело. Выяснилось, что он совершил как минимум семь аналогичных преступлений, а общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские просят граждан быть бдительными и напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде», - это стандартная уловка аферистов. Преступники запугивают жертв рассказами о том, что их внук, сын или дочь совершили преступление или дорожно-транспортное происшествие, в результате которых пострадали люди, просят одолжить деньги под другими предлогами. В ходе телефонного разговора мошенники не позволяют класть трубку, чтобы потерпевшие не могли связаться со своими родными и выяснить истинное положение дел.

Криминал