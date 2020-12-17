Студентов медицинских колледжей поощрят за практику в период пандемии

Парламент Кузбасса принял изменения в региональный закон «О здравоохранении». 3 тысячи студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования и прошедших внеплановую практику во время распространения коронавирусной инфекции, получат социальное пособие.

Социальная поддержка в виде социального пособия в размере семи тысяч рублей установлена для студентов медколледжей Кузбасса, которые в ноябре и декабре этого года вышли на внеплановую практику на помощь медикам в борьбе с COVID-19. Это студенты, которые работали в стационарах и чья помощь позволила освободить профессиональные кадры для лечения больных.

«Студенты внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом и достойны того, чтобы их отметить за это. За каждый месяц практики студентам выплатят социальное пособие. На выплаты практикантам из регионального бюджета будет выделено 42 миллиона рублей», – отметил председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Кроме того, изменения в региональном законе установят специальную социальную выплату медработникам и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19.

«Таким образом, выплаты продолжат получать работники обсерваторов, приемных отделений и лабораторных служб перепрофилированных стационаров, которые ранее были исключены из перечня получателей социальной поддержки», – прокомментировал председатель профильного комитета Парламента Кузбасса Глеб Колпинский.