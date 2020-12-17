На 157 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 17 декабря стало известно еще о 157 новых случаях заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Таким образом, с учетом новых заболевших, с начала пандемии число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 23 842 человек. Одновременно с новыми случаями заболевания фиксируют и новые случаи выздоровления. Так, еще 192 кузбассовца выписаны из больниц за минувшие сутки. В общей сложности число выздоровевших с начала пандемии достигло 20 410 человек.

Увы, выросла и печальная статистика. Еще два кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронаирус, скончались. Общее число умерших достигло 437 человек.

Отметим также, что на утро 17 декабря в инфекционных стационарах получают помощь 2995 человек. Еще 6101 кузбассовец находится под медицинским наблюдением. В обсерваторах - всего 26 человек.