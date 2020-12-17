Только два человека с коронавирусом умерли в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб региона опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 17 декабря. Согласно официальным данным, за минувшие сутки скончались только два человека.

- У женщины 1965 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сосудистой патологии.

У женщины 1946 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщили в штабе.

Также стало известно, что заболели 157 человек. Также 192 пациента выписаны из стационаров, а за все время пандемии уже 20 410 человек.

Итого медицинскую помощь получают 2995 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 6101 человек.