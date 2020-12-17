В Кемерове завершается строительство ТЦ рядом с Парком Ангелов. Фото: Илья Середюк/ Instagram

В Кемерове завершается строительство торгового центра рядом с парком Ангелов на проспекте Ленина. Об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщил глава города Илья Середюк.

«С рабочим объездом посетил строящийся торговый центр на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской, - написал градоначальник в своем Instagram. - Объект в высокой степени готовности, строительные работы завершены, готовится сдаточная документация надзорным ведомствам, выполняется уборка помещений».

По его словам, практически определены 90 процентов арендаторов, в их числе - крупные торговые сети продовольственных и непродовольственных товаров, ресторан быстрого питания.