Кемерово и Новокузнецк стали лидерами по числу заболевших коронавирусом за сутки

Кемерове и Новокузнецк стали лидерами по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемерово и Новокузнецк стали лидерами по числу новых заболевших коронавирусом за сутки. Об этом утром 17 декабря сообщил оперштаб региона.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 21, Кемерово - 21, Междуреченск - 13, Ленинск-Кузнецкий - 10, Киселевск - девять, Мыски и Юрга - по семь, Белово, Березовский, Полысаево и Топкинский муниципальный округ - по шесть, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Беловский район и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - по пять, Краснобродский, Тайга и Яшкинский муниципальный округ - по четыре, Кемеровский муниципальный округ и Новокузнецкий район - по три, Юргинский и Яйский муниципальные округа - по два, Осинники, Мариинский и Тисульский районы - по одному, - сообщили в штабе.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 23 842 человек. За прошедшие сутки выздоровели 192 пациента, а за все время уже 20 410 человек. Двое скончались, общее число летальных исходов достигло 437.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2995 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6101 человек.