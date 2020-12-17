Названы города и территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом

Кемерово и Новокузнецк сравнялись по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном оперативном штабе Кузбасса назвали города и территории, где были зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. В лидерах - Кемерово и Новокузнецк, с равным числом заболевших.

По данным оперштаба, на утро 17 декабря в Кузбассе выявлены 157 новых случаев. При этом в лидерах оказались сразу два города - Кемерово и Новокузнецк - с равным числом новых заболевших. В Кемерове - 21 новый заболевший, еще трое - в Кемеровском округе. Общее число заболевших - 4730 и 282 человека соответственно.

Такая же картина и в Новокузнецке: 21 заболевший и еще трое в Новокузнецком районе. Общее число - 5043 и 340 человек соответственно.

В Междуреченске - 13 новых заболевших, а в Ленинске-Кузнецком - 10. Общее число заболевших - 2522 и 1048 человек соответственно. Еще у пяти жителей Ленинск-Кузнецкого округа подтвердился диагноз. Общее число заболевших - 179 человек.

В Киселевске также выросло число заболевших: 1054, из них девять - за минувшие сутки.

По семь человек с подтвержденным коронавирусом пополнили списки заболевших в Мысках и Юрге. Общее число - 414 и 458 человек соответственно.

Шесть новых заболевших - в Белове, еще пять - в Беловском районе. Общее число заболевших - 1388 и 299 соответственно.

Также по шесть новых заболевших выявили в Березовском, Полысаеве и Топкинском муниципальном округе. Общее число заболевших - 293, 286 и 200 человек соответственно.

По пять новых заболевших - в Анжеро-Судженске и Прокопьевске. Общее число заболевших - 1016 и 1344 человек соответственно.

По четыре новых заболевших - в Краснобродском, Тайге и Яшкинском муниципальном округе. Общее число заболевших - 125, 101 и 88 человек соответственно.

Два новых заболевших являются жителями Яйского муниципального округа.

Кроме того, по одному заболевшему в Осинниках, Мариинском и Тисульском муниципальных округах. Общее число заболевших - 181, 785, 134 и 80 человек соответственно.