Как будут работать поликлиники в новогодние праздники в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, как будут работать поликлиники в Кузбассе в новогодние праздники. Об этом сообщил минздрав региона.

В четверг, 17 декабря, состоялся традиционный брифинг по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Первый замминистра здравоохранения области Елена Зеленина рассказала, как будет оказываться медицинская помощь населению в праздники.

По ее словам, в праздничные каникулы, кроме 1 и 7 января, поликлиники будут работать в обычном режиме. Также, если позволит эпидситуация, будут организованы врачебные бригады, их определят непосредственно перед Новым годом.

А вот плановую госпитализацию в стационары медучреждений в праздники отменят.

- Это вполне обоснованно, так как плановая помощь должна оказываться, когда в полном составе работают все службы и все подразделения больницы. Больницы будут работать в режиме дежурного дня, - отметила Елена Зеленина.

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