Более 500 детей и сотрудников школ в Кузбассе заразились коронавирусом после выхода с дистанционки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе после выхода с дистанционного обучения коронавирусом заразились более 500 сотрудников школ и учеников. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

В четверг прошел еженедельный брифинг, на котором специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в регионе. Одним из вопросов стала обстановка в образовательных учреждениях, которые месяц назад вышли с дистанционного обучения. Как сообщила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова, уровень заболеваемости коронавирусом в школах сейчас невысокий.

- Всего совокупно у нас заразились детей и сотрудников школ - 547 человек. Две трети из них - это именно сотрудники общеобразовательных организаций. Пока цифра небольшая, в общей структуре заболевших это менее 10 процентов, - отметила она.