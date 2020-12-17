При столкновении легковушки с грузовиком погиб кузбассовец. ФОТО: отдел пропаганды областной ГИБДД

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых и грузового автомобилей погиб кузбассовец.

ДТП произошло в Тяжинском районе накануне около 13.20. Уже известно, что примерно в это время навстречу друг другу по автодороге Р-255 «Сибирь» ехали ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль Volvo FN. Они находились на 513-м километре, когда легковушка выехала на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с грузовиком и автомобилем Toyota Land Cruiser. После этого отечественную легковушку и грузовик вынесло с проезжей части в кювет.

- В результате ДТП пассажир ВАЗа, мужчина 20 лет, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель ВАЗа, мужчина 19 лет, госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что это не первый такой случай на дороге. За 11 месяцев текущего года на территории Кемеровской области произошло 141 ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения. В них 65 человек погибли и 301 получил травмы различной степени тяжести.