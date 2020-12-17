Кузбассовец получил штраф в 210 тысяч рублей за катание на снегоходе. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Житель Междуреченска решил покататься на снегоходе. Увы, он выбрал не лучшее время и состояние для катания.

Прежде чем сесть за руль снегохода, житель Междуреченска выпил горячительных напитков. Видимо, набравшись смелости - ведь у него не было водительских прав - горожанин отправился в путь. До конечного пункта назначения он так и не добрался: на дороге его остановили инспекторы ГИБДД. Они-то и установили, что водителя некоторое время назад уже лишили водительских прав, да и сейчас он был явно нетрезвым.

- Междуреченский городской суд Кемеровской области признал гражданина виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, и назначил наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Мужчине не оставалось ничего иного, как выплатить штраф в полном объеме.