Жители многоэтажки в Кемерове остались без горячей воды из-за потопа Фото: Николай ХИЖНЯК

В Кемерове часть жителей многоэтажки осталась без горячей воды из-за потопа. Порыв трубы произошел в нежилой квартире.

На информационном портале «Кузбасс Онлайн» появилось обращение жителя областного центра, который сообщил о коммунальном ЧП в доме по проспекту Октябрьскому, 61. По словам горожанина, 12 декабря в его квартире на третьем этаже с потолка в ванной начала капать вода. Как оказалось, в квартире на шестом этаже прорвало трубу, из-за чего управляющей компании пришлось отключить горячую воду у части жильцов.

- Главный инженер сказала, что не может дать никакого ответа, так как не может найти владельцев нежилой квартиры, и вообще не может сказать, в какие сроки устранят течь. Прошу разобраться в данной ситуации и попросить работников ЖЭКа информировать жильцов о сроках проведения ремонтных работ. У многих есть маленькие дети, которых сложно купать в зимнее время без горячей воды, - прокомментировал ситуацию мужчина.

Как стало известно, 15 декабря власти города сообщили, что сейчас управляющая компания ищет собственника.