Морозы возвращаются: в Кузбасс идут ветра и холода Фото: Екатерина РОМАНОВА

Недолгая зимняя оттепель покинет Кузбасс, а северный ветер снова принесет морозы - такой прогноз погоды дали синоптики на грядущие выходные.

В ночь на 18 декабря температура воздуха будет примерно такой же, как и в предыдущие ночи: -8… -13 градусов, а местами - до -18. Скорость юго-западного ветра может достигать 14 метров в секунду при порывах, а днем - 18. Синоптики прогнозируют снег и метели ночью, днем же существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до -4… -9 градусов.

В ночь на субботу, 19 декабря, температура воздуха будет такой же, как и в предыдущую. Впрочем, как и днем. При этом местами в субботу может похолодать до -14 градусов, а порывы ветра усилятся до 19 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье, 20 декабря, столбики термометров опустятся до -11… -16 градусов, местами - до -21. Днем потеплеет лишь до -11… -16, местами - до -5… -10. Ветер сменит направление на северо-западное и принесет с собой снег и метели. Порывы могут достигать 19 метров в секунду.

И уже в ночь на понедельник, 21 декабря, похолодает до -15… -22, а в некоторых районах и до -28 градусов. Днем температура воздуха лишь незначительно будет отличаться от ночной: -13… -18, а местами до -23. Ветер сменит направление на северное, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. В первый рабочий день следующей недели кое-где в Кузбассе пройдет снег.