Крыши нескольких домов в Новокузнецке остались открытыми перед зимой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новокузнецке перед зимой крыши нескольких домов остались незакрытыми. Об этом после рабочего совещания сообщили власти города.

В городской администрации в четверг, 17 декабря, прошло совещание по реализации программы капремонта с участием представителей НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области».

Как было отмечено, в 2020 году в программу попали 168 домов, на 19 работы закончены, на остальных завершатся к концу декабря либо весной 2021 года. Из всех объектов на 39 ведется капитальный ремонт крыш, и уже есть вопросы к подрядчикам по несвоевременному выполнению запланированных работ.

- Главные опасения у собственников жилья и управляющих компаний вызывают незакрытые крыши при выпадении осадков (снега), как следствие - уже существующие или возможные затопления ниже находящихся помещений. Так, проблемные ситуации возникли по адресам: проспект Пионерский, 22, улица 40 лет ВЛКСМ, 33 и 55 , улица Ленина, 77, улица Тореза, 50 и других, - сообщили в мэрии.

Примечательно, что большая часть проблемных подрядчиков - иногородние, по ним Фонд капремонта ведет претензионную работу. Есть замечания и по другим работам. Все проблемные дома находится на контроле у комитета ЖКХ города Новокузнецка.