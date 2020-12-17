Соцсети: устроившего драку начальника кузбасской колонии уволили ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Начальника кузбасской исправительной колонии №37 уволили, а три его заместителя получили дисциплинарные взыскания – документ с таким содержанием распространяется в социальных сетях.

«Принято решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: полковника внутренней службы, начальника ФКУ ИК-37 — уволить из уголовно-исполнительной системы Российской Федерации по пункту 14 части 2 статьи 84 (в связи с нарушением условий контракта) Федерального закона №197-ФЗ», - так говорится в размещенном документе.

Также сообщается, что на всех трех его заместителей наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

С вопросом, действительно ли устроившего дебош возле пивного магазина начальника колонии уволили, мы адресовали пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области. В ведомстве отметили, что на время проведения служебной проверки мужчина действительно был отстранен от службы. А вот подлинность документа, который распространяется в сетях, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Зато пообещали сообщить позже о результатах проверки.

Документ, который распространяется в соцсетях. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс" Фото: редакция "КП".

Напомним, инцидент с участием начальника ИК-37 произошел в ноябре 2020 года в поселке Яя. Мужчина вместе с тремя подчиненными зашел в магазин по продаже пива. Все четверо были нетрезвыми и вели себя развязно, слишком вольно обращаясь к продавщице. За женщину заступился ее муж. Потом начальник колонии вышел с ним на улицу и, как сообщают свидетели, избил.

В настоящее время проверку по инциденту проводит Следком, также организована внутренняя служебная проверка ГУФСИН.

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