Мэр Новокузнецка проехал в общественном транспорте с пятью пересадками. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов проехал по городу в общественном транспорте, совершив пять пересадок. Он оценил работу автобусных маршрутов.

«В рабочий объезд по строительным объектам - на общественном транспорте! Совершил пять пересадок, проехав на пяти разных автобусах, - написал Сергей Кузнецов в своем Instagram. - На остановках сразу проверили работу информационного QR- кода, а отследить приход автобуса в заданную точку очень удобно через приложение 2ГИС. Все понятно, на карте просматривается полная картина движения общественного транспорта».

По словам градоначальника, замечания к работе транспорта есть, но в целом она оценивается хорошо. «Два автобуса пришли на остановку с опозданием в 1-2 минуты. Близко к идеалу. Пообщался с пассажирами. Основные вопросы - оплата за проезд. Из пяти автобусов, в которых проехал - не работал валидатор (один из трех). Удалось воспользоваться пересадочным тарифом - все работает», - добавил он.

Сергей Кузнецов напомнил, что по всем вопросам, связанным с работой транспорта, жители могут обратиться по телефонам:

- Горячая линия УТиС по вопросам уточнения маршрутов и графиков движения транспорта: (384-3) 740-195 и 8-800-600-4770 (круглосуточно);

- Горячая линия МБУ ЕЦОПП по вопросам работы системы оплаты проезда и транспортным картам: 8-800-600-0807 (с 8.00 до 18.00);

- Прием жалоб, фото- и видеофиксаций нарушений правил пассажирских перевозок: utis_zhaloba@admnkz.info

- Информация о новой маршрутной сети: на сайтах kuzgortrans.ru и утис.рф.